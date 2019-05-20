Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке Florida ВМС США.

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, разгоревшегося на подводной лодке Florida ВМС США, сообщает РИА Новости.Данная субмарина — вторая на американском флоте, где служат женщины. На момент инцидента они составляли 32 человека из 173 военнослужащих в экипаже подлодки.В июне 2018 года командир Florida Грегори Керчер получил сообщение, что кто-то из его подчиненных составил два скабрезных списка: в одном каждой девушке на борту были присвоены оценки в виде "звездочек", в другом содержались комментарии сексуального характера, оценивающие женскую часть подлодки.После того, как слухи о данных списках быстро распространились среди команды, женщины начали беспокоиться о своей безопасности.Керчер решил не докладывать о случившемся и собственными силами найти составителей списка. В итоге информация дошла до руководства военно-морских сил США, которое отправило капитана в отставку по причине его неспособности руководить командой и наложило ряд дисциплинарных взысканий на нескольких членов экипажа Florida.