На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями Текстильщики и Волгоградский проспект, поезд наехал на человека, передает Интерфакс со ссылкой на источник.

На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.Человек выжил, ему оказывают медицинскую помощь.В результате происшествия отсутствовало движение поездов от станции "Выхино" до станции "Таганская" в обе стороны. В пресс-службе метрополитена сообщили, что движение уже восстановлено и вводится в график.