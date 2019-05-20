Дочь известной актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенко обратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 наследница звезды встретилась с несостоявшейся невестой своего брата Макара Касаткина – Фрейей Зильбер.

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенкообратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии программы "Прямой эфир"телеканала "Россия 1" наследница звезды встретилась с несостоявшейся невестойсвоего брата Макара Касаткина – Фрейей Зильбер.Трегубенко заявила, что Зильбер в буквальном смысле извелавсе семейство Шукшиных звонками и сообщениями. Якобы Фрейя требует денег насодержание годовалого сына Марка, которого родила от Макара."Она затерроризировала просто всех. Это уже невозможно. Ковсем в дверь с ноги – это полнейший беспредел. Это надо заканчивать, такого поведенияпросто не должно быть", – сообщила Анна Трегубенко в студии ток-шоу "Прямой эфир".По словам дочери Марии Шукшиной, Зильбер ежемесячно получаеталименты от Касаткина в размере семи тысяч рублей. Анна понимает, что суммамизерная, однако на сегодняшний день – это все, что может быть предложено Фрейе.Трегубенко отметила, что находится в похожей ситуации: тожеполучает семь тысяч от бывшего мужа. Однако деньги ни у кого не клянчит, чтобысвести концы с концами она устроилась на работу. В доказательство Анна показала съемочной группе программы "Прямойэфир" свое скромное жилище. Анна арендует небольшую квартиру в Подмосковье, вкоторой практически нет мебели.В студии Малахова появилась и сама Фрейя Зильбер. Девушказаявила, что денег, которые ей выплачивает Макар Касаткин, катастрофически нехватает. Более того, ее всерьез беспокоит поведение Шукшиных: знаменитоесемейство пожаловалось на нее в органы опеки и грозится отсудить ребенка.После выяснилось, что воевать за детей для Марии Шукшиной невпервой. Много лет назад артистка спорила из-за сына с экс-мужем Алексеем Касаткиным и его родственниками.В программе "Прямойэфир" показали фрагмент интервью с бывшей свекровью Шукшиной – ЗоейПавловной Касаткиной. Пожилая женщина рассказала, что артистка забирала у неевнука Макара с отрядом ОМОНа."Ему было год и восемь месяцев, когда его забрали. В часночи приехали на дачу, сломали нам забор, на меня автомат наставили. Вы даже непредставляете. Его забрали сонного. Я говорю: "Что вы делаете? Вы укралиребенка". В ответ: "Нет мы передаем матери", – рассказала Зоя Павловна съемочной группе .Касаткина отметила, что Шукшина "испортила" ее внука, сделав егонесчастным. По словам женщины, сегодня, будучи взрослым, Макар жалеет,что рос в доме у артистки.После в студии программы появилась мать ФрейиЗильбер – Нина Лупачева. Женщина заявила, что поддерживает связь с МариейШукшиной. Более того, женщины договорились действовать сообща. Если в ближайшеевремя Фрейя и Макар не смогут найти компромисс, матерям придется взять ситуацию под контроль.