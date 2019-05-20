Дочь известной актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенко
обратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии программы Прямой эфир
телеканала Россия 1 наследница звезды встретилась с несостоявшейся невестой
своего брата Макара Касаткина – Фрейей Зильбер.
Дочь известной актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенко
обратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии программы "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1" наследница звезды встретилась с несостоявшейся невестой
своего брата Макара Касаткина – Фрейей Зильбер.
Трегубенко заявила, что Зильбер в буквальном смысле извела
все семейство Шукшиных звонками и сообщениями. Якобы Фрейя требует денег на
содержание годовалого сына Марка, которого родила от Макара.
"Она затерроризировала просто всех. Это уже невозможно. Ко
всем в дверь с ноги – это полнейший беспредел. Это надо заканчивать, такого поведения
просто не должно быть", – сообщила Анна Трегубенко в студии ток-шоу "Прямой эфир".
По словам дочери Марии Шукшиной, Зильбер ежемесячно получает
алименты от Касаткина в размере семи тысяч рублей. Анна понимает, что сумма
мизерная, однако на сегодняшний день – это все, что может быть предложено Фрейе.
Трегубенко отметила, что находится в похожей ситуации: тоже
получает семь тысяч от бывшего мужа. Однако деньги ни у кого не клянчит, чтобы
свести концы с концами она устроилась на работу. В доказательство Анна показала съемочной группе программы "Прямой
эфир" свое скромное жилище. Анна арендует небольшую квартиру в Подмосковье, в
которой практически нет мебели.
В студии Малахова появилась и сама Фрейя Зильбер. Девушка
заявила, что денег, которые ей выплачивает Макар Касаткин, катастрофически не
хватает. Более того, ее всерьез беспокоит поведение Шукшиных: знаменитое
семейство пожаловалось на нее в органы опеки и грозится отсудить ребенка.
После выяснилось, что воевать за детей для Марии Шукшиной не
впервой. Много лет назад артистка спорила из-за сына с экс-мужем Алексеем Касаткиным и его родственниками.
В программе "Прямой
эфир" показали фрагмент интервью с бывшей свекровью Шукшиной – Зоей
Павловной Касаткиной. Пожилая женщина рассказала, что артистка забирала у нее
внука Макара с отрядом ОМОНа.
"Ему было год и восемь месяцев, когда его забрали. В час
ночи приехали на дачу, сломали нам забор, на меня автомат наставили. Вы даже не
представляете. Его забрали сонного. Я говорю: "Что вы делаете? Вы украли
ребенка". В ответ: "Нет мы передаем матери", – рассказала Зоя Павловна съемочной группе .
Касаткина отметила, что Шукшина "испортила" ее внука, сделав его
несчастным. По словам женщины, сегодня, будучи взрослым, Макар жалеет,
что рос в доме у артистки.
После в студии программы появилась мать Фрейи
Зильбер – Нина Лупачева. Женщина заявила, что поддерживает связь с Марией
Шукшиной. Более того, женщины договорились действовать сообща. Если в ближайшее
время Фрейя и Макар не смогут найти компромисс, матерям придется взять ситуацию под контроль.