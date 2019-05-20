Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил экс-член команды Виктора Януковича, экс-первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов.

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям. Заявление составил экс-член команды Виктора Януковича, экс-первый замглавы президентской администрации юрист Андрей Портнов. Он считает Порошенко причастным к госизмене, попытке захвата власти и превышении служебных полномочий.В частности, Портнов указал, что Порошенко отдал приказ о переходе украинских военных катеров через Керченский пролив. Инцидент, по мнению украинского юриста, должен был привести к резонансным последствиям, которые позволили бы Порошенко говорить об открытой российской агрессии, отменить или перенести президентские выборы. В заявлении о преступлениях президента Украины Петра Порошенко указаны также и люди из окружения бывшего президента Украины, отмечает ТАСС. Среди них бывший замглавы администрации президента Алексей Филатов, глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" в украинском парламенте Артур Герасимов и ряд других чиновников.Три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. Два бронекатера и судно ВМСУ нарушили государственную границу. При этом корабли не отвечали на законные требования катеров российской погранслужбы и Черноморского флота.Для их задержания было применено оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. 22 украинских военнослужащих были задержаны. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после вторжения украинских бронекатеров в российские территориальные воды.В тот же день, 25 ноября 2018 года, по указанию президента Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения. Однако срок военного положения был сокращен до одного месяца, а само военное положение было введено только в ряде украинских областей.