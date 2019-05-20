Злоумышленники ранили потерпевшего в ногу предметом, похожим на нож, и отобрали у него мобильный телефон...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево задержали двоих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Тушинской улице ранен гражданин.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестные мужчины ранили потерпевшего в ногу предметом, похожим на нож, и отобрали у него мобильный телефон. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на Дубравной улице. Ими оказались приезжие в возрасте 27 и 23 лет. В ходе личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято похищенное, а также нож.По данному факту следователем ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56