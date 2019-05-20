На маршруте Подольск - Царицыно начали курсировать поезда Иволга, созданные для перевозки пассажиров на Московских центральных диаметрах.

На маршруте Подольск — Царицыно начали курсировать поезда "Иволга", созданные для перевозки пассажиров на Московских центральных диаметрах.МЦД-1 "Одинцово — Лобня" и МЦД-2 "Нахабино — Подольск" планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, фактически создав систему наземного метро.Пока "Иволги" осуществляют 30 рейсов в день с понедельника по пятницу. Время в пути составляет 22 минуты, так как поезда следуют без промежуточных остановок. Вагоны оборудованы кондиционерами, Wi-Fi и USB-розетками, рассказали ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.