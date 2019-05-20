В ближайшие 5 лет региональную медицину ждет масштабное техническое переоснащение

В ближайшие 5 лет региональную медицину ждет масштабное техническое переоснащениеДиректор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв рассказал, что в ближайшие 5 лет региональную медицину ждет масштабное техническое переоснащение, капремонт больниц, строительство современных объектов здравоохранения, приобретение мобильных медицинских комплексов, открытие центров амбулаторной помощи онкобольным, устранение дефицита кадров и повышение квалификации медицинских работников.Цель всех преобразований – увеличение средней продолжительности жизни владимирцев к 2024 году до 78-ми лет, а к 2030 году – до 80-ти лет. Этих результатов планируют достичь не только за счёт повышения качества и доступности медпомощи, но и путем активного продвижения здорового образа жизни.Как отметил Алексей Мозалёв, человек должен принимать активное участие в сохранении своего здоровья. В жизни каждого из нас должна быть регулярная физическая активность, необходимо рационально питаться, контролировать массу тела, проходить диспансеризацию и вакцинацию, а также постоянно мониторить свое здоровье.