Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.Начальник Столбовского отдела полиции ОМВД России по Чехову Мухтар Джарасов, по данным "МК", был задержан 17 мая на выходе из ресторана в Москве. В заведении он, предположительно, получил около 5 миллионов рублей задатка за оказание неких услуг, всего высокопоставленный страж порядка претендовал на 20 миллионов рублей.В отношении Джарасова проводится служебная проверка, по результатам которой, как уточнила Петрова, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к уголовной ответственности.