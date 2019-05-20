Стройная фигура еще не показатель отсутствия целлюлита. Даже самые худые девушки сталкиваются с этим недугом. Специалисты открыли действенный способ избавления от него всего за несколько недель.
Стройная фигура еще не показатель отсутствия целлюлита. Даже самые худые девушки сталкиваются с этим недугом. Специалисты открыли действенный способ избавления от него всего за несколько недель.
Все процедуры работают в комплексе. Три главных составляющих успеха в этом деле это:
правильное питание;
физические нагрузки;
ручные и механические массажи.
Правильная диета подразумевает собой полный отказ от быстрых углеводов и снижение количества потребления сложных. А под спортом несложные упражнения, бег или быстрая ходьба.
Массаж необходимо делать минимум дважды в неделю, используя антицеллюлитные кремы. Если просто нанести мазь, эффекта не будет.
Главная причина "апельсиновой корки" – гормональный дисбаланс. Именно в период менопаузы, полового созревания или во время беременности жир намного активнее. Поэтому целлюлит так часто встречается и у худых, по словам врача косметолога-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Натальи Коленько.
При соблюдении всех трех вышеперечисленных факторов первые результаты появятся уже через пару недель. Врачи отмечают, что вы должны делать это постоянно и регулярно. В противном случае целлюлит скоро вернется.