Не так давно певица приняла участие в китайском певческом конкурсе Singer. Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии .

Не так давно певица приняла участие в китайском певческомконкурсе "Singer". Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии .В рамках конкурса артистка должна была исполнить песнюМадонны "Forbidden love". Для этого выступления Полине Гагариной поставилиотличный танцевальный номер, наполненный разнообразными акробатическими элементамии поддержками.Однако на репетиции певица почувствовала себя плохо. Звезду беспокоиласпина."Я сошла со сцены,начала разговаривать и почувствовала резкую боль. Это было так больно… Но я жетерминатор. Я пришла в номер, меня натерли, положили на иголки, но на следующийдень я открыла глаза, и поняла: "Как я это сделаю, одному Богу известно", -рассказала Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу "А поговорить?"Исполнительницу скрутил радикулит. "В какой-то момент тебяпростреливает и от боли, как у клоуна, слезы из глаз", – поведала о своихощущениях звезда.Предстояла еще одна, последняя репетиция. Звезда не могла пропуститьзаключительный прогон, так как он тоже являлся частью шоу и должен был попасть в эфир. Гагаринаспела, превозмогая адские муки.Конкурсное выступление Полины было под угрозой. Артисткаедва могла пошевелиться. Организаторы предлагали разные варианты выхода изсложившейся ситуации, и в итоге было решено накачать Гагарину обезболивающими иотправить на сцену."Мне сделализаморозку, налепили тейпы, которые растягивают. Обмотали меня корсетом, потомнадели мой корсет", – теперь уже с улыбкой вспоминает Полина Гагарина.Увидев зрителей, вокалистка забыла про больную спину. Онавыполнила все элементы танца на отлично. Однако на последней ноте ее вновь "прострелило". Со съемочной площадки в буквальном смысле вынес муж."Это такая боль, аж до тошноты. Тебя простреливает тысячаиголок, а тебе надо сойти со сцены", – продолжила звезда.По словам , участие в проекте "Singer"стоило этих мучений. Именно в Китае певица поняла, что способна на многое. В азиатскомпевческом конкурсе наша звезда заняла пятое место.