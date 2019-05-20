Не так давно певица приняла участие в китайском певческом
конкурсе Singer. Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии .
Не так давно певица приняла участие в китайском певческом
конкурсе "Singer". Полина Гагарина рассказала, чего именно ей стоило стать частью самого популярного музыкального состязания в Азии .
В рамках конкурса артистка должна была исполнить песню
Мадонны "Forbidden love". Для этого выступления Полине Гагариной поставили
отличный танцевальный номер, наполненный разнообразными акробатическими элементами
и поддержками.
Однако на репетиции певица почувствовала себя плохо. Звезду беспокоила
спина.
"Я сошла со сцены,
начала разговаривать и почувствовала резкую боль. Это было так больно… Но я же
терминатор. Я пришла в номер, меня натерли, положили на иголки, но на следующий
день я открыла глаза, и поняла: "Как я это сделаю, одному Богу известно", -
рассказала Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу "А поговорить?"
Исполнительницу скрутил радикулит. "В какой-то момент тебя
простреливает и от боли, как у клоуна, слезы из глаз", – поведала о своих
ощущениях звезда.
Предстояла еще одна, последняя репетиция. Звезда не могла пропустить
заключительный прогон, так как он тоже являлся частью шоу и должен был попасть в эфир. Гагарина
спела, превозмогая адские муки.
Конкурсное выступление Полины было под угрозой. Артистка
едва могла пошевелиться. Организаторы предлагали разные варианты выхода из
сложившейся ситуации, и в итоге было решено накачать Гагарину обезболивающими и
отправить на сцену.
"Мне сделали
заморозку, налепили тейпы, которые растягивают. Обмотали меня корсетом, потом
надели мой корсет", – теперь уже с улыбкой вспоминает Полина Гагарина.
Увидев зрителей, вокалистка забыла про больную спину. Она
выполнила все элементы танца на отлично. Однако на последней ноте ее вновь "прострелило". Со съемочной площадки в буквальном смысле вынес муж.
"Это такая боль, аж до тошноты. Тебя простреливает тысяча
иголок, а тебе надо сойти со сцены", – продолжила звезда.
По словам , участие в проекте "Singer"
стоило этих мучений. Именно в Китае певица поняла, что способна на многое. В азиатском
певческом конкурсе наша звезда заняла пятое место.