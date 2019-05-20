Больше двух месяцев прошло со дня смерти Юлии Началовой. Пора бы оставить прах артистки в покое, однако новости о ней появляются ежедневно. Кажется, и при жизни столько не писали...

Больше двух месяцев прошло со дня смерти Юлии Началовой. Пора бы оставить прах артистки в покое, однако новости о ней появляются ежедневно. Кажется, и при жизни столько не писали...Звезду еще не похоронили, как появилась инициатива посмертно присвоить ей звание если не народной, то хотя бы заслуженной артистки России. Мол, ее любили миллионы, она пела на мероприятиях столицы и вообще была хорошим человеком.Дальше – больше. Возникли предложения назвать именем Юлии Началовой улицу в Москве, поставить памятник в сквере у дома, сделать музей из квартиры в Чертаново. Расположенной по соседству школе тоже хотели дать имя безвременно ушедшей певицы.Правда, желания фанатов мало – вопросами городской топонимики и увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. Согласно столичному законодательству, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося события или кончины лица. Тогда же можно называть улицы и ставить памятники.Кстати, такие предложения нравятся не всем. "Назовите именем Началовой наркодиспансер, в котором она лечила подагру, а улицы трогать не надо, да и без мемориальных досок обойдемся! Началова – не Вишневская, не Шмыга, не Зыкина, а посредственная, заурядная певица, которая спела в юности один хит, а после смерти ее вознесли и создали нездоровый ажиотаж. Уймитесь уже! Хватит трепать ее кости, пусть покоится с миром!" – негодуют интернет-пользователи.Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.