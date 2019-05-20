Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте
свежее фото своей наследницы Ульяны. Рената Литвинова
собрала своей публикацией море восхищенных отзывов.
Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте
свежее фото своей наследницы Ульяны. Рената Литвинова
собрала своей публикацией море восхищенных отзывов.
Девушка
учится во Франции, а ее знаменитая родительница старается, как можно чаще
видеться с ней. 17-летняя Ульяна приняла участие в портретной фотосессии,
примерив наряд изумрудного оттенка, с распущенными белокурыми локонами.
За два дня
снимок дочери Ренаты Литвиновой оценили почти 18 тысяч человек. Пользователи
соцсети просто обомлели от красоты Ульяны. "Очень
красиво. Такая женственная", "Копия мамочки, красивая
семья какая", "Красивая, тонкая! Не похожа на других! Уникальная девочка", "Ульяна,
красавица с невероятным взглядом", – прокомментировали фолловеры Ренаты Литвиновой
снимок ее дочери.
Отметим,
Ульяна – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. В одном из своих интервью артистка
призналась, что им с дочерью очень нравится рисовать.
Как писали "Дни.ру", ранее опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию,
которую сделала Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и
фирменной прически. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах.
– 52 года, но выглядит звезда
театра и кино намного моложе. Поклонники отмечают, что за годы своей актерской
карьеры она не растеряла своего шарма и очарования.