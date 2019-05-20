Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте свежее фото своей наследницы Ульяны. Рената Литвинова собрала своей публикацией море восхищенных отзывов.

Известная актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунтесвежее фото своей наследницы Ульяны. Рената Литвиновасобрала своей публикацией море восхищенных отзывов.Девушкаучится во Франции, а ее знаменитая родительница старается, как можно чащевидеться с ней. 17-летняя Ульяна приняла участие в портретной фотосессии,примерив наряд изумрудного оттенка, с распущенными белокурыми локонами.За два дняснимок дочери Ренаты Литвиновой оценили почти 18 тысяч человек. Пользователисоцсети просто обомлели от красоты Ульяны. "Оченькрасиво. Такая женственная", "Копия мамочки, красиваясемья какая", "Красивая, тонкая! Не похожа на других! Уникальная девочка", "Ульяна,красавица с невероятным взглядом", – прокомментировали фолловеры Ренаты Литвиновойснимок ее дочери.Отметим,Ульяна – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. В одном из своих интервью артисткапризналась, что им с дочерью очень нравится рисовать.Как писали "Дни.ру", ранее опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию,которую сделала Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики ифирменной прически. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах.– 52 года, но выглядит звездатеатра и кино намного моложе. Поклонники отмечают, что за годы своей актерскойкарьеры она не растеряла своего шарма и очарования.