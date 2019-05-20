Группа российских ученых попала в пепловую бурю на
камчатском вулкане Шивелуч. Вулканологи хотели выяснить, насколько активна
огненная гора – и в итоге оказались в ловушке.
Группа российских ученых попала в пепловую бурю на
камчатском вулкане Шивелуч. Вулканологи хотели выяснить, насколько активна
"огненная гора" – и в итоге оказались в ловушке.
В куполе около 100 миллионов кубометров
породы. Сейчас он, по данным ученых, в критическом состоянии.
По склону текут
потоки раскаленной лавы. Мощнейшее извержение может начаться в любой момент,
передает .