Группа российских ученых попала в пепловую бурю на камчатском вулкане Шивелуч. Вулканологи хотели выяснить, насколько активна огненная гора – и в итоге оказались в ловушке.

Группа российских ученых попала в пепловую бурю накамчатском вулкане Шивелуч. Вулканологи хотели выяснить, насколько активна"огненная гора" – и в итоге оказались в ловушке.В куполе около 100 миллионов кубометровпороды. Сейчас он, по данным ученых, в критическом состоянии.По склону текутпотоки раскаленной лавы. Мощнейшее извержение может начаться в любой момент,передает .