В матче заключительного, 34-го тура немецкой бундеслиги Бавария своем поле разгромила Айнтрахт (5:1) и в седьмой раз кряду стала чемпионом страны. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач поделился впечатлениями от победы своих подопечных в чемпионате Германии.

В матче заключительного, 34-го тура немецкой бундеслиги "Бавария" своем поле разгромила "Айнтрахт" (5:1) и в седьмой раз кряду стала чемпионом страны. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач поделился впечатлениями от победы своих подопечных в чемпионате Германии."Спасибо команде. Мы добились большого успеха, – приводит слова Ковача пресс-служба "Баварии". – Осенью мы отставали на девять очков – поэтому я от всей души поздравляю парней. Я очень счастлив, но в то же время совершенно истощен".Ковач поздравил "Айнтрахт" с выходом в Лигу Европы, а также поблагодарил болельщиков за поддержку: "эмоции – это самое лучшее, что есть в футболе. Поэтому я хотел бы сказать спасибо нашим фанатам".