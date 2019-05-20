После смены власти в Армении у Еревана и Баку появился шанс окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, уверен российский предприниматель и меценат Фархад Ахмедов. Однако пока новые политики продолжают гнуть линию старых, из-за чего ситуация может закончиться плачевно.

После смены власти в Армении у Еревана и Баку появился шанс окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, уверен российский предприниматель и меценат Фархад Ахмедов. Однако пока новые политики продолжают гнуть линию старых, из-за чего ситуация может закончиться плачевно.С начала конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха минуло уже больше 30 лет. Военные действия сменились перемирием, которое продолжилось переговорами. Они, впрочем, так ни к чему и не привели.Дипломаты и политики, "отряженные на имитацию посреднического процесса", уже успели состариться, а проблема так и осталась нерешенной, заметил российский предприниматель и меценат Фархад Ахмедов в своем блоге на сайте "Эха Москва". По его словам, единственные, кто заработал на происходящем – это спонсоры, заработавшие для себя имидж миротворцев и различные политические дивиденды."Между тем, цена неурегулированного конфликта все больше накручивает счетчик: стороны тратят миллиарды долларов на гонку вооружений, льется кровь солдат на линии соприкосновения сторон и слезы оплакивающих их матерей, все больше детей рождается вдали от земли и могил своих предков, а взаимная ненависть продолжает отравлять души", – подчеркнул Фархад Ахмедов.И пока две страны оказываются в заложниках своего прошлого, весь мир меняется. "Карабахский конфликт представляется реликтом доисторического периода, путами, которые не дают нашим народам нагнать темп мирового развития. Азербайджан, все же, имеет ресурс компенсировать это отставание, а для Армении оно может стать фатальным", – считает предприниматель.Значит, подчеркнул он, стороны должны наконец договориться. "Вот только с кем говорить и договариваться?", – задался вопросом Фархад Ахмедов. "Два десятилетия в Армении доминировал "Карабахский клан". Его лидеры были не договороспособны – и в первую очередь, по причине осознаваемой ими ответственности за развязывание войны, этнические чистки, и другие военные преступления без срока давности", – напомнил меценат.Однако после драматических событий 2018 года в Армении режим в стране сменился. В этот момент по обоим сторонам от границы возникла надежда, что ситуация наконец может измениться. "С той поры прошел год. Пора оценивать ситуацию не по словам, а делам", – рассказал Фархад Ахмедов.Несмотря на надежды людей, премьер-министр Никол Пашинян отметился сомнительными заявлениями, намекающими, что к мирному и быстрому урегулированию Карабахского конфликта он не стремится. "Их суть: Армения не собирается возвращать оккупированные территории Азербайджана; более того, не исключается возможность захвата новых территорий, для ведения переговоров с позиции силы и свершившихся фактов", – напомнил предприниматель."Эти его заявления не только контрпродуктивны, но и, по-настоящему опасны. В том числе, и для самой Армении", – уверен меценат. Это, по его словам, цинизм, блеф и некомпетентность в одном флаконе. "По всему выходит, что новые лидеры Армении пока не созрели в качестве партнеров по переговорам", – пришел Фархад Ахмедов к неутешительному выводу.Сценарий для решения конфликта, однако, все же есть. "Армения должна преодолеть свои внутренние разногласия и пойти на реальные (не имитационные) переговоры по урегулированию конфликта. Либо, быть готовой ко второму раунду, на который у Азербайджана есть мандат от международного права", – подчеркнул предприниматель.Если в политическом урегулировании конфликта прорыва не случится, то у Азербайджана будет выбор из двух сценариев – плохого и худшего. "Плохой сценарий – восстановление суверенитета и территориальной целостности силовым путем (ровно тем самым, каким они были попраны Арменией четверть века назад). Худший же сценарий – консервация текущего статус-кво", – рассказал Фархад Ахмедов.Стороны, по его словам, не должны упустить еще сохранившийся шанс решить конфликт мирно. "Армения должна деоккупировать Карабах, Карабах – Армению, а Азербайджан – гарантировать своей армянской общине автономию, равноправие, безопасность и процветание в составе единого государства", – рассказал предприниматель.В противном случае стоит ожидать Вторую Карабахскую войну." Сложившийся неустойчивый статус-кво не вечен, он рухнет при первом звуке канонады, а катастрофические последствия останутся будущим поколениям", – предупредил Ахмедов.