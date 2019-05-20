По сведениям Министерства здравоохранения РФ, свыше 42% умирающих от ишемической болезни сердца людей находятся в активном трудоспособном возрасте (до 54–59 лет), и у них не наблюдается ярко-выраженных симптомов. Причем заболевание в пропорциональном соотношении фиксируется у мужчин примерно в два раза чаще, чем у женщин.

По сведениям Министерства здравоохранения РФ, свыше 42% умирающих от ишемической болезни сердца людей находятся в активном трудоспособном возрасте (до 54–59 лет), и у них не наблюдается ярко-выраженных симптомов. Причем заболевание в пропорциональном соотношении фиксируется у мужчин примерно в два раза чаще, чем у женщин.От рациона питания напрямую зависит работа всех внутренних органов. Врачи рассказали, какие продукты необходимо есть, чтобы снизить риск ишемической болезни сердца.Кардиолог, доктор медицинских наук и заслуженный врач России Юрий Кремнев утверждает, что в день нужно есть минимум 400 граммов овощей. Также он настаивает на введении в рацион рыбы. Причем лучше есть ее в отварном или приготовленном на пару виде.Особое внимание стоит обратить на крупы, за исключением манной. Каши содержат большое количество углеводов, так как именно они обеспечивают 50–60% суточного энергопотребления организма, пишет РИА ФАН.Врач перечислил продукты, которые обязательно стоит исключить:яичный желток;жирный творог;сыр;свинина.Заслуженный врач отметил, что в одном яичном желтке содержится 200 граммов холестерина. И это при том, что суточная норма составляет не более 100 граммов, как сообщает .