Общественность продолжает переваривать все обещания, которые Владимир Зеленский дал в стенах Верховной рады во время своей инаугурации. Своим отношением к громкому заявлению о захвате Крыма поделилась украинская адвокат Татьяна Монтян.

Общественность продолжает переваривать все обещания, которые Владимир Зеленский дал в стенах Верховной рады во время своей инаугурации. Своим отношением к громкому заявлению о захвате Крыма поделилась украинская адвокат Татьяна Монтян.Татьяна Монтян уверена, что говоря о захвате российского полуострова Владимир Зеленский преследовал вполне определенную цель и это была вовсе не декларация реальных намерений. "Это, конечно, удар мячиком в сторону наших поцреотов", – подчеркнула адвокат. Ведь за время правления Петра Порошенко на Украине сложилась достаточно широкая прослойка людей, которые искренне поверили во всю пропаганду Киева и не готовая отказаться от территориальных претензий.Татяьна Монтян добавила, что "Зеленский не настолько туп", чтобы рассчитывать на захват Украиной Крыма, передает издание "Политнавигатор". Тем более этот сценарий выглядит фантастическим, учитывая, что на него украинский лидер отвел пять лет. Впрочем, считает адвокат, попытка новоиспеченного президента Украины прямо во время инаугурации заигрывать с радикальными националистическими силами не должна отменять других его заявлений."Что касается всего остального в его речи – это, конечно, было прочувствованно и все это поняли так, что скорее всего, с языковым законом он будет что-то делать. Что именно, мы пока не знаем. Поживем – увидим", – отметила Монтян.Отметим, на свою провокацию с Крымом Владимир Зеленский уже успел получить жесткий ответ из Москвы. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.