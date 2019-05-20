Не прошло и дня с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский наконец официально вступил в должность, как он пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко. На встрече с главами иностранных делегаций бывший шоумен заговорил о российской агрессии.

Не прошло и дня с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский наконец официально вступил в должность, как он пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко. На встрече с главами иностранных делегаций бывший шоумен заговорил о российской агрессии.Инаугурация Владимира Зеленского, по мнению некоторых аналитиков, показала разительное отличие нового президента Украины от его предшественника. Дескать, Петр Порошенко при любом удобном и даже неудобном случае заявлял о "российской агрессии", от которой якобы страдает его страна. Сменивший же его Зеленский вовсе ни разу не произнес слова "Россия" и его производные.Однако иллюзия существования на Украине адекватного президента, занятого решением внутренних проблем страны, а не перекладыванием ответственности на соседнее государство и торговлей русофобией во время международных встреч, просуществовала меньше дня. В наезженную Петром Порошенко колею Владимир Зеленский соскочил довольно быстро.На встрече с главами иностранных делегаций новый президент Украины поблагодарил своих собеседников за помощь в проведении выборов, а также за поддержку в борьбе с коррупцией и экономическими проблемами, передает телеканал "112 Украина". "И главное – с российской агрессией", – добавил он.Зеленский понадеялся, что международное сообщество будет гордиться Украиной. Он пообещал, что слава о возглавляемой им стране прогремит на весь мир.Отметим, речь, с которой новый президент Украины обратился к иностранным делегатам, своими тезисами удивительно напоминает внешнеполитические выступления Петра Порошенко. Как отмечали эксперты, сперва уже бывший украинский лидер перекладывал ответственность за все беды страны на Россию, а потом просил у иностранцев помощи или хотя бы моральной поддержки.Сомнительную репутацию Порошенко добивали слухи о его пристрастии к спиртным напиткам. Такой вывод украинцы делали из-за своеобразной манеры речи политика во время некоторых выступлений, его странном поведении при встрече с народом, часто мятому костюму и опухшему лицу с синяками под глазами. Впрочем, находились и те, кто объяснял все это огромным стрессом, который вынужден каждый день переживать глава Украины. Повторит ли Владимир Зеленский судьбу своего предшественника и в этом – покажет время.