Ирина Хакамада стала жертвой несчастного случая. Одно из ее путешествий закончилось печально.

Ирина Хакамада стала жертвой несчастного случая. Одно из ее путешествий закончилось печально.Ирина Хакамада много путешествует. Она не раз была в горах, посещала вулканы Камчатки, а от озера Байкал просто в восторге. "Достаточно просто подойти и посидеть около него. Это озеро вышибает из тебя все и заполняет заново, там происходит моментальный энергетический обмен", – считает бизнеследи.Была она и на Алтае, который сравнивает с Тибетом, однако ото "дальше и дороже". "На Алтае небеса соединяются с землей. Телецкое озеро насыщено огромным количеством кислорода, озона и по объему пресной воды уступает только Байкалу. Там есть туристические базы с деревянными домиками и банями. Можно даже вызвать шамана, который будет кружить вас вокруг костра", – рассказала Ирина.Не прочь Хакамада отдохнуть и на пляже. Вот только предпочитает нестандартные места. "Я предпочитаю дикие пляжи – где люди лежат на своих полотенцах, пьют водичку из термоса, питаются бутербродами в дешевых кафе", – объяснила писательница.Путешествие на Борнео Ирина Хакамада вряд ли забудет. Она побывала в настоящих непролазных джунглях, где на каждом сантиметре поджидает опасность. "Там была дикая жара.Троп в джунглях нет никаких, даже звериных. Пять километров мы шли по скользким корням деревьев. Пять часов шли. Я была одета с головы до ног, чтобы не кусали пиявки и комары. Но было настолько жарко, что я постепенно сняла с себя все и осталась только в шортах и майке, шла босиком. Думала, умру, но понимала, что нужно дойти..." – рассказала Ирина Хакамада.Когда она наконец оказалась в лагере, то с удовольствием залезла в душ, а затем отправилась в столовую. На нее немедленно посыпались вопросы. все ли с ней нормально. Оказалось, за Ириной оставался кровавый след. "Пиявки вцепились мне в ногу под шортами. Укусов я не чувствовала, потому что когда они впиваются, то вбрызгивают обезболивающую жидкость. Насытившись кровью, пиявки отваливались, а из оставшихся после них ранок хлестала кровь. Ничего не помогало ее остановить", – поведала деловая женщина.Присутствующие в столовой мужчины не смогли помочь теряющей кровь . "У мужчин сдали нервы, и они позвали нашего проводника, который спокойно взял салфетку, поплевал на нее, приложил к моей ноге – и кровь моментально остановилась", – цитирует Ирину Хакамаду.