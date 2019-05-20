Число погибших в результате обрушения крыши в баре, расположенном в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район, КНР) увеличилось до двух человек. Еще 83 человека получили ранения различной степени тяжести.

Число погибших в результате обрушения крыши в баре, расположенном в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район, КНР) увеличилось до двух человек. Еще 83 человека получили ранения различной степени тяжести.Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и 77 пострадавших. Врачи оценивают состояние одного из госпитализированных как критическое и травмы еще семи человек как тяжелые. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 62 человека, 13 уже отпустили домой, передает ТАСС.Как уточняется, обрушение крыши произошло в баре "0776" около часа ночи по местному времени (20:00 по времени Москвы). На месте ЧП продолжается спасательная операция. В ней принимают участие 160 сотрудников экстренных служб и 22 единицы спецтехники.