Яна Рудковская выступила с неожиданным признанием. Музыкальный продюсер откровенно рассказала о том, кто хочет занять ее место под солнцем и в постели ее мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко.

Яна Рудковская выступила с неожиданным признанием. Музыкальный продюсер откровенно рассказала о том, кто хочет занять ее место под солнцем и в постели ее мужа, прославленного фигуриста Евгения Плющенко.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская опубликовала видео, сделанное, по всей видимости, в саду ее дома. Музыкальный продюсер позировала в белоснежной рубашке и черных обтягивающих брюках длиной миди, а завершающим штрихом стала маленькая черная сумочка. Рудковская, являющаяся одной из самых влиятельных персон отечественного шоу-бизнеса, призналась, что у нее есть соперница, которая пытается отобрать все блага, в том числе и мужа – фигуриста Евгения Плющенко."Друзья, это та самая Фифа, которая порой занимает в спальне мое место рядом с Евгением. Это создание постоянно хочет занять мое место под солнцем. Надо быть аккуратной. Очень опасная особа! Всегда хочет быть рядом с Евгением!" – объявила Яна Рудковская, продемонстрировав соперницу.Та поместилась в одной руке музыкального продюсера. Речь идет о собачке, которая, безусловно, является любимицей семьи. Ранее Яна Рудковская уже посвящала Фифе публикации в Instagram. К примеру, сняла питомицу лежащей в кровати рядом с Евгением Плющенко."Ребят, вы когда-нибудь такое видели, чтобы собака спала на спине рядом с хозяином? Я вот в первый раз вижу, чтобы собака спала на спине..." – призналась Рудковская, крупным планом снимая свою крохотную питомицу, лежащую рядом с Плющенко.В другом видео продюсер сняла шестилетнего сына Александра, который играл с Фифой. Мальчик давал собаке разные команды, суля ей лакомство. А та прыгала за ним, пытаясь ухватить закуску. "Фифа – уникальная), охотно за вкусняшки танцует на задних лапках 🙈🐶(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Яна Рудковская, ведущая аккаунт наследника. К слову, помимо Фифы, у семьи есть еще пять собак.