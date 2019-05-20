На первом в сезоне этапе Гран-при Международной шахматной федерации, который проходит в Москве, стали известны все участники четвертьфинальных поединков. Два последних места в восьмерке сильнейших достались американцам Хикару Накамуре и Уэсли Со.

На первом в сезоне этапе Гран-при Международной шахматной федерации, который проходит в Москве, стали известны все участники четвертьфинальных поединков. Два последних места в восьмерке сильнейших достались американцам Хикару Накамуре и Уэсли Со.Первый оказался сильнее в тай-брейке азербайджанца Теймура Раджабова, второй взял верх над поляком Яном-Кшиштофом Дудой.Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Накамура – Даниил Дубов (Россия), Со – Александр Грищук (Россия), Вэй И (Китай) – Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия) – Радослав Войташек (Польша).Первые партии четвертьфиналов состоятся 20 мая. Напомним, что призовой фонд турнира, проходящего впервые по олимпийской системе, составляет 130 тысяч евро.