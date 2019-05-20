Сегодня в рамках Всемирного дня диагностики меланомы любой желающий мог пройти бесплатное обследование. Меланома — одна из самых агрессивных форм рака, и крайне важно найти ее на самых ранних стадиях. Тогда она лечится сравнительно легко. Обнаружить и предотвратить болезнь каждый может самостоятельно.

Сегодня в рамках Всемирного дня диагностики меланомы любой желающий мог пройти бесплатное обследование. Меланома — одна из самых агрессивных форм рака, и крайне важно найти ее на самых ранних стадиях. Тогда она лечится сравнительно легко. Обнаружить и предотвратить болезнь каждый может самостоятельно.Проснуться и понять, что это был страшный сон, мечтает Дарья. Ее кошмар начался в прошлом году. Невыносимая мигрень: МРТ показала опухоль мозга. После операции выяснилось, что это метастазы меланомы. Назначили лучевую и химиотерапию, семь облучений на установке гамма-нож. Но результат был временный."Последним мне сделали облучение всего головного мозга, из-за которого я уже два месяца лежу пластом, сама встать не могу", — говорит Дарья Торлопова.Найти источник болезни не могли. Но Дарья вспомнила: в 2013 году в онкодиспансере ей удалили родинку, которую признали доброкачественной. Повторная проверка образца в Петербурге показала, что она пострадала из-за врачебной ошибки."Все сопоставили и поняли: то, что вырезали — это метастаз вот той опухоли, которая была вырезана в 2013 году", — делится супруг Дарьи Виктор Симаков.Семья готовит иск в суд, ведь эффективность лечения меланомы зависит от времени начала терапии. Неслучайно онкологи учредили отдельный день диагностики этого агрессивного вида рака.— В солярий ходите?— Нет.— Это правильно, потому что солярий максимально вреден с точки зрения развития злокачественных образований.В группе риска — светлокожие люди, злоупотребляющие загаром, а также те, у кого в семье были случаи онкологии. В Московском научном-практическом центре дерматовенерологии и косметологии обследование проводят с помощью видеодерматоскопа. Он сканирует тело человека, выделяя подозрительные образования."То, что человеческим глазом невозможно зафиксировать, данный аппарат с этим справляется легко", — рассказывает дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Оксана Лупашко.Так составляют паспорт родинок. Если делать исследование один раз в год, процесс перерождения в меланому можно увидеть на раннем этапе. Делается снимок и сразу же можно узнать размер новообразования. Например, два очага меланомы врачи смогли найти даже у пациента с тысячей родинок."Примерно 2-3 процента от обратившихся — у них выявляется меланома. В марте мы выявили 33 пациентов с меланомой", — рассказывает директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.Сходить к врачу призывает всех и Ульяна Шкатова. Болезнь у нее нашли четыре года назад. Началось все с родинки, которая меняла цвет. И, казалось, вырезали ее вовремя. Но спустя два года метастазы появились по всему телу. Позади — 7 операций, вакцинотерапия и таргетное лечение. Ремиссии добиться не удалось."Капельницы я делаю каждые три недели, от этого зависит вся моя жизнь и мое самочувствие", — делится Ульяна Шкатова.Надежда — на иммунотерапию и комбинацию двух инновационных лекарств. Жизнь, за которую Ульяна отчаянно борется, изменилась навсегда.— Начала я заниматься творчеством, когда узнала о диагнозе.Она берет в руки кисть, когда боль отступает. Рисует любимый Петербург, мечтая однажды снова гулять по нему беззаботно.