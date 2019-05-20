Трагедия аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который после перехода из французского Лиона в валлийский Кардифф Сити погиб в авиакатастрофе, получила развитие. Отец игрока Орасио скончался от сердечного приступа после того, как принял участие в съемках фильма о сыне.

Трагедия аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который после перехода из французского "Лиона" в валлийский "Кардифф Сити" погиб в авиакатастрофе, получила развитие. Отец игрока Орасио скончался от сердечного приступа после того, как принял участие в съемках фильма о сыне.Орасио Сала очень переживал смерть своего любимца и во время записи интервью для фильма жестко раскритиковал владельцев "Кардиффа", сообщает интернет-издание Футбол 24.Ru: "Кардифф" попросту бросил Эмилиано в беде, не оказал нам никакой помощи в поисках".По словам синьора Орасио, за трансфер его сына были заплачены солидные средства: "И у меня возникает вопрос – почему всё завершилось именно так? Почему? "Кардифф" бросил его, словно собаку. Почему для перелёта был выделен именно этот самолёт? У меня слишком много вопросов, на которые нет ответа".После записи интервью Сале-старшему стало плохо, врачи констатировали у него сердечный приступ, в результате которого отец футболиста скончался даже не дождавшись выхода фильма про Эмилиано Салу в эфир.