Пассажиры самолета Аэрофлота Sukhoi Superjet 100, который накануне не вылетел из аэропорта Ульяновска по техническим причинам, вылетели в Москву. Авиакомпания предоставила им другой самолет — Airbus а320.

Пассажиры самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который накануне не вылетел из аэропорта Ульяновска по техническим причинам, вылетели в Москву.Ранее сообщалось, что в субботу у самолета, вырулившего на взлетно-посадочную полосу, во время разгона отказала гидросистема. Командир экипажа принял решение прекратить взлет."Пассажирам предоставлен Airbus а320", — цитирует ТАСС генерального директора аэропорта Сергея Наконечного. По его словам, отказа гидросистемы во время взлета не было, всего лишь сработала "сигнализация об отказе".Утром в воскресенье пассажиры субботнего рейса вылетели в Москву. Идет расследование инцидента.13 мая при схожих обстоятельствах вернулся в аэропорт самолет, вылетавший из Москвы в Самару. О причинах возвращения воздушного судна в аэропорт вылета не сообщается.