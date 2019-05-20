В этих службах, в частности, будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте

Службы занятости в 16 регионах России в этом году начнут работать в новом формате: человек без работы сможет получить личного консультанта, который будет учитывать не только квалификацию, но и навыки и интересы соискателя."Перезагрузка" службы занятости населения в 16 пилотных регионах начнется уже в ближайшее время. Изменится не только внешний облик самой службы - она получит единый стиль и превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, но изменятся и подходы к ее работе", - сообщил собеседник ТАСС.По его словам, в службах занятости будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте."Службе предстоит не просто оказывать привычные всем услуги, а решать конкретные проблемы в сфере занятости, с которыми сталкиваются граждане и работодатели. В том числе планируется развивать электронные услуги, внедрить возможность предварительной записи, а также пересмотреть сам перечень оказываемых услуг", - сообщили в Роструде.Основным онлайн-ресурсом в сфере занятости станет общероссийская база вакансий "Работа в России"."Перезагрузка" подразумевает отход от формальной оценки квалификации гражданина и обычного сопоставления ее с пожеланиями работодателей. Предполагается, что человек получит персонального профессионального консультанта, который подскажет, как лучше выстроить карьерную траекторию, например, пройти переобучение, повысить квалификацию."Если в соответствии с компетенциями соискателя есть интересные предложения в другом регионе, то консультанты предложат дистанционное собеседование с работодателем на площадке службы, ознакомят с возможными вариантами для проживания в новом регионе, ответят на вопросы про переезд. Например, помогут устроить ребенка в детский сад", - сообщили в Роструде.В список регионов, где в этом году будет проведен эксперимент, вошли Тульская, Тюменская, Белгородская, Калужская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края.В настоящее время завершается подготовка проекта единых требований к службе занятости.Модернизация служб занятости предусмотрена федеральным проектом "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".