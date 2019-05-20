Президент России Владимир Путин направит поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда увидит первые успехи в налаживании отношений между странами и в урегулировании ситуации на Донбассе. С вступлением в должность Путин поздравлять его не будет.

Президент России Владимир Путин направит поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда увидит первые успехи в налаживании отношений между странами и в урегулировании ситуации на Донбассе. С вступлением в должность Путин поздравлять его не будет.Также Песков прокомментировал инаугурационную речь Зеленского, в которой тот заявил, что Крым и Донбасс – это украинская земля, и "невозможно потерять то, что и так наше по праву"."Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может. Крым — один из регионов РФ", — указал Песков.По его словам, Донбасс — "это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь на четком плане, изложенном в минских договоренностях", передает "Интерфакс".Сегодня в Киеве состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу, а затем распустил Верховную раду, призвал правительство уйти в отставку и попросил чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах.Свою задачу в ближайшее время Зеленский обозначил так: "На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали".