В рамках профориентационного проекта «Личный пример» заслуженный юрист России рассказала студентам о работе следователя.

Почетный ветеран органов внутренних дел, легенда следственного управления УМВД России по Владимирской области, заслуженный юрист России полковник юстиции в отставке Ирина Цветкова встретилась с будущими юристами в стенах Владимирского государственного университета. Мероприятие прошло в рамках профориентационного проекта «Личный пример», регулярное проведение которого инициировано членом общественного совета при региональном УМВД, директором юридического института ВлГУ Ольгой Третьяковой и поддержано педагогами и студентами.Ирина Цветкова посетила музейную экспозицию института, где в ее честь был открыт информационный стенд с фотографией и сведениями из биографии. Ветеран, в свою очередь, передала в дар музею новые экспонаты, в том числе выпуски старых газет со статьями о работе следователей.Мероприятие продолжилось встречей ветерана со студентами. Ирина Цветкова рассказала о самых значимых страницах истории органов внутренних дел и следственного управления региона, привела примеры из своей почти 30-летней следственной практики, отметив трудности, с которыми сталкиваются начинающие следователи. Ветеран посоветовала будущим юристам развивать в себе такие качества, как личная дисциплина, ответственность за порученное дело, стремление постоянно совершенствоваться в профессии.Приятным сюрпризом для гостьи стало участие в мероприятии врио начальника следственного управления УМВД России по Владимирской области полковника юстиции Александра Шишкина. Представителем руководства регионального УМВД было сказано немало добрых слов в адрес Ирины Николаевны. По мнению полковника Шишкина на примере самоотверженного труда ветерана следует учиться всем будущим юристам. Александр Николаевич рассказал студентам об особенностях прохождения службы в системе МВД России и пригласил будущих юристов пополнить ряды следователей органов внутренних дел Владимирской области.Выступления гостей вызвали интерес юношей и девушек к профессии следователя. Студенты узнали от профессионалов много и задали интересующие их вопросы. На будущий учебный год запланированы новые встречи студентов с сотрудниками и ветеранами ОВД.