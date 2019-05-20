Злоумышленник, используя палку, нанес несколько ударов пожилой женщине...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине.В полицию поступило заявление от 67-летней москвички. Она сообщила, что в ходе конфликта на Старосадском переулке неизвестный нанес ей телесные повреждения. Согласно справке из медицинского учреждения ей причинен тяжкий вред здоровью.Участковые уполномоченные полиции на месте происшествия задержали подозреваемого – 36-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник, используя палку, нанес несколько ударов потерпевшей.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61