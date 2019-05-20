Более ста семей сотрудников органов безопасности и правопорядка приняли участие в комплексных городских соревнованиях Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» – «Спортивная семья»...

Более ста семей сотрудников органов безопасности и правопорядка приняли участие в комплексных городских соревнованиях Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» – «Спортивная семья» на территории многофункционального спортивного комплекса «Водный стадион «Динамо».Для организаторов мероприятия – Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» уже стало традицией проводить подобного рода соревнования.Открыли мероприятие заместитель председателя общества «Динамо» Андрей Данилов, заместитель председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев, чемпионка XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Елена Топилина, чемпион летних олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каное Александр Дьяченко. После чего спортсмены прошли торжественным маршем по манежу.Поскольку это мероприятие заявлено как семейное, то команды были разбиты на категории в зависимости от возраста детей. В этот раз в соревнованиях приняли участие семьи с малышами 2010-2012 года рождения и детьми 2005-2007, 2008-2009 годов.Спортсменам предстояло быстро, сплоченно и слаженно пройти две эстафеты с различными препятствиями, среди которых были надувные горки, снаряд-лошадь, синхронные лыжи и многое другое.Победителям спартакиады были вручены медали, почетные грамоты, кубки и ценные призы. Впрочем, проигравших в состязаниях не было. Каждая команда получила в подарок от организаторов памятные подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве