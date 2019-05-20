Подросткам напоминают о важности здорового образа жизни и ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления.

В рамках профилактической акции «Твой выбор», которая в эти дни проходит на территории региона, сотрудники полиции проводят встречи с подростками. На днях беседы со школьниками организовали полицейские в Киржаче и Кольчугино.Правоохранители, обращаясь к подросткам, которые скоро отправятся на летние каникулы, напомнили о важности здорового образа жизни, вреде курения и потребления алкоголя. Особое внимание в ходе встреч уделялось категориям информации о правонарушениях и преступлениях, за которые несовершеннолетние могут быть привлечены к ответственности.Также в рамках акции сотрудники полиции посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. С подростками и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы.