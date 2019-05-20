Злоумышленник похитил денежные средства у пожилой женщины, которые она по собственной неосторожности выронила на кассе в одном из магазинов...
Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержан подозреваемый в краже денежных средств у пожилой женщины.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от 86-летней местной жительницы. Женщина пояснила, что неизвестный похитил ее денежные средства, которые она по собственной неосторожности выронила на кассе в одном из магазинов на Калужском шоссе. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Ярцевской улице. Им оказался 65-летний местный житель.
Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010-51-79