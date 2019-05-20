Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, замененный в матче 29-го тура российской премьер-лиги с Ахматом (1:0) из-за повреждения, прошел медицинское обследование, которое выявило у футболиста ушиб в области левого голеностопного сустава.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, замененный в матче 29-го тура российской премьер-лиги с "Ахматом" (1:0) из-за повреждения, прошел медицинское обследование, которое выявило у футболиста ушиб в области левого голеностопного сустава.Как сообщает пресс-служба ЦСКА, решение об участии 21-летнего хорватского хавбека в игре заключительного тура чемпионата России с "Крыльями Советов" будет принято накануне матча, который состоится в воскресенье, 26 мая и пройдет на поле "ВЭБ Арены" в Москве.Напомним, Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону" на правах аренды перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейцев хорват принял участие в 31-й игре во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.