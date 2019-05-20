Певица обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Алина Апина сообщила о сложной ситуации.

Певица обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте.Алина Апина сообщила о сложной ситуации.Исполнительницарассказала фолловерам о том, что потеряла работу на радио. Алена Апина ищетвыход из сложившейся ситуации."Закончила 4-й сезон Фасолины! Сегодня двагостя и все! Уходим в повторы! По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы неживут. Но расставаться с радио не хочется очень", – призналась звезда. Онапопросила подписчиков написать, какой передачи им не хватает, что бы они хотелислышать, и чего бы с нетерпением ждали. "Помогайте, люди добрые! Редко вас о чем-топрошу, но видимо сейчас одной не сдюжить", – написала Алена Апина.Насообщение, оставленное знаменитостью, отреагировали не только преданныепоклонники, но и звезды. Так, свое отношение к сложившейся ситуациивысказал и телеведущий Александр Васильев. "Как я рад, чтоуспел принять участие в Фасоли! Не хватает такое передачи, где Алену Апинуможно не только слышать, но и видеть!" – сказал эксперт моды.Многиеподдержали добрым словом. "Держитесь,бывает. Обязательно все наладится и вдохновение придет!!! Вы же умница!!!", "Ждемтебя, Ленчик, в Ю-тубе твои ролики и в прямом эфире", – высказалисьпоклонники.Отметим, что продолжает активно выступать и заниматься творчеством.Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелыеснимки в соцсети.