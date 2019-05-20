Певица обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте.
Алина Апина сообщила о сложной ситуации.
Певица обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте.
Алина Апина сообщила о сложной ситуации.
Исполнительница
рассказала фолловерам о том, что потеряла работу на радио. Алена Апина ищет
выход из сложившейся ситуации.
"Закончила 4-й сезон Фасолины! Сегодня два
гостя и все! Уходим в повторы! По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не
живут. Но расставаться с радио не хочется очень", – призналась звезда. Она
попросила подписчиков написать, какой передачи им не хватает, что бы они хотели
слышать, и чего бы с нетерпением ждали. "Помогайте, люди добрые! Редко вас о чем-то
прошу, но видимо сейчас одной не сдюжить", – написала Алена Апина.
На
сообщение, оставленное знаменитостью, отреагировали не только преданные
поклонники, но и звезды. Так, свое отношение к сложившейся ситуации
высказал и телеведущий Александр Васильев. "Как я рад, что
успел принять участие в Фасоли! Не хватает такое передачи, где Алену Апину
можно не только слышать, но и видеть!" – сказал эксперт моды.
Многие
поддержали добрым словом. "Держитесь,
бывает. Обязательно все наладится и вдохновение придет!!! Вы же умница!!!", "Ждем
тебя, Ленчик, в Ю-тубе твои ролики и в прямом эфире", – высказались
поклонники.
Отметим, что продолжает активно выступать и заниматься творчеством.
Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые
снимки в соцсети.