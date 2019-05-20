В окружении теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается.

В окружении теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается.О панике в окружении бывшего президента наглядносвидетельствует эмоциональный пост в соцсетях депутата Верховной радыАлександра Брагинца. Он входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".Решение вступившего в должность президента ВладимираЗеленского распустить Верховную раду сильно не понравилось парламентарию. Онобвинил нового президента в нарушении законодательства. "Президент-рекордсменустановил рекорд не только по перекрытию улиц, но и по скорости нарушенияКонституции", – полагает Брагинец.Истерика в окружении Порошенко вызвала неоднозначную реакциюу его подписчиков в социальных сетях. Одни пользователи принялись критиковатьполитику фракции Петра Порошенко в Верховной раде, другие язвительно пожелалитеперь уже бывшему президенту удачи.В понедельник, 20 мая, после долгих препирательств с Радой одате инаугурации, Зеленский вступил в должность. Во время церемонии он объявило роспуске парламента. Кроме того, он попросил принять законы об отменедепутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконноеобогащение и избирательный кодекс.Сложить полномочия Зеленский призвал и членов правительстваво главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который считается человеком. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои местадля тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", -резко высказался новый президент.О намерении распустить Верховную раду Зеленский заявил сразупосле избрания. Эксперты предупреждали, что Порошенко может создатьпарламентскую коалицию и попытаться ограничить полномочия нового президента.Об этом, в частности, предупреждал бывший заместительгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал Зеленского отправить за решеткуПорошенко и его соратников, в том числе генерального прокурора Юрия Луценко иподконтрольных им силовиков.Любопытно, что сразу после инаугурации заявление об отставкенаписал министр обороны Степан Полторак. По всей видимости, начинаетграндиозную политическую чистку на Украине.