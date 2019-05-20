В окружении теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается.
В окружении теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко переполох. Решение нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады повергло в шок команду прежнего лидера. Ситуация для Порошенко стремительно ухудшается.
О панике в окружении бывшего президента наглядно
свидетельствует эмоциональный пост в соцсетях депутата Верховной рады
Александра Брагинца. Он входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".
Решение вступившего в должность президента Владимира
Зеленского распустить Верховную раду сильно не понравилось парламентарию. Он
обвинил нового президента в нарушении законодательства. "Президент-рекордсмен
установил рекорд не только по перекрытию улиц, но и по скорости нарушения
Конституции", – полагает Брагинец.
Истерика в окружении Порошенко вызвала неоднозначную реакцию
у его подписчиков в социальных сетях. Одни пользователи принялись критиковать
политику фракции Петра Порошенко в Верховной раде, другие язвительно пожелали
теперь уже бывшему президенту удачи.
В понедельник, 20 мая, после долгих препирательств с Радой о
дате инаугурации, Зеленский вступил в должность. Во время церемонии он объявил
о роспуске парламента. Кроме того, он попросил принять законы об отмене
депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное
обогащение и избирательный кодекс.
Сложить полномочия Зеленский призвал и членов правительства
во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который считается человеком
. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места
для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", -
резко высказался новый президент.
О намерении распустить Верховную раду Зеленский заявил сразу
после избрания. Эксперты предупреждали, что Порошенко может создать
парламентскую коалицию и попытаться ограничить полномочия нового президента.
Об этом, в частности, предупреждал бывший заместитель
генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Он призвал Зеленского отправить за решетку
Порошенко и его соратников, в том числе генерального прокурора Юрия Луценко и
подконтрольных им силовиков.
Любопытно, что сразу после инаугурации заявление об отставке
написал министр обороны Степан Полторак. По всей видимости, начинает
грандиозную политическую чистку на Украине.