Скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года.

Скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года.Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую МадоннуПришествия Мадонны на "Евровидение" все ждали так же, как Моисей и его соплеменники – манны небесной.Сообщения о том, что поп-королева прилетела в Тель-Авив, что приехала на площадку, что начала репетировать, открывали выпуски местных новостей. Тем сильнее было разочарование от выступления Мэдж.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года, читайте в и специальных .