9 мая на 69-м году жизни скончался Владимир Иванович Кузнецов, много лет возглавлявший Первый арбитражный апелляционный суд. За 40 лет юридической деятельности Владимир Иванович своей ..

9 мая на 69-м году жизни скончался Владимир Иванович Кузнецов, много лет возглавлявший Первый арбитражный апелляционный суд.За 40 лет юридической деятельности Владимир Иванович своей бескомпромиссностью, следованием закону и глубокой профессиональной эрудицией заслужил непререкаемый авторитет в профессиональной среде, уважение руководителей города и области, хозяйствующих субъектов.Владимир Иванович Кузнецов стоял у истоков создания регионального сегмента судебной системы, предназначенного для рассмотрения экономических споров между хозяйствующими субъектами. С 1992 по 2005 год он был председателем Арбитражного суда Владимирской области, а в 2005 году Указом Президента Российской Федерации назначен председателем Первого арбитражного апелляционного суда.Владимир Иванович щедро передавал свой богатый опыт молодым коллегам, преподавал во Владимирском филиале Московской финансово-юридической академии и во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.Владимир Иванович награжден орденом Почета, удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», ведомственных наград и звания «Почетный работник судебной системы».Администрация и Совет народных депутатов города Владимира выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича Кузнецова. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.Прощание с В.И. Кузнецовым состоится 21 мая c 12.00 до 13.00 в Храме Воскресения Господня по адресу: ул. Вознесенская, 14-а.