Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании четырех человек, в том числе жителя Харькова, осужденного за кражу.Об этом сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации главы государства.Президент помиловал 48-летнего гражданина Украины Сергея Гладкобородова, который в 2017-м был осужден в Москве за кражу, после чего отбыл срок и ходатайствовал о снятии судимости, чтобы иметь возможность приезжать в Россию, чтобы ухаживать за своей тяжело больной матерью — в 2018 году женщина перенесла операцию на позвоночнике.Также руководитель страны помиловал троих российских граждан.84-летняя ветеран труда Гайникамал Аюпова была осуждена в 2015 году за нанесение своему сожителю смертельных травм в ходе ссоры. У пожилой женщины, которая имеет ряд наград за трудовую деятельность, в том числе медаль "За освоение целинных земель", в силу возраста плохое здоровье, она передвигается с палочкой и без посторонней помощи не может самостоятельно обслуживать себя.82-летний Владилен Литвинов в 2017 году был приговорен к реальному сроку заключения за то, что случайно смертельно травмировал жену, которая была с 2002 года прикована к постели и за которой он ухаживал. Его дочь и сын простили отца и готовы оказывать ему всяческую помощь.18-летняя Жанна Саламатина получила в 2018 году срок в колонии за продажу наркотиков. На момент совершения преступления девушка была несовершеннолетней и не могла в полной мере оценить последствия своего проступка. Свою вину она признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления.