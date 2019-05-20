В день инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный имиджевый удар от главы российского государства Владимира Путина. В Кремле дали понять: терпеть выходки руководства Незалежной больше не собираются.

В день инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный имиджевый удар от главы российского государства Владимира Путина. В Кремле дали понять: терпеть выходки руководства Незалежной больше не собираются.Вступивший в должность президента Зеленский получаетпоздравления, в том числе из зарубежных стран. Но в Москве к новому главегосударства относятся пока без энтузиазма.У главы российского государства Владимира Путина публичнообъявили, что не намерены отправлять поздравительные телеграммы в Киев. Пословам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, российский лидер будетпоздравлять своего новоиспеченного коллегу лишь после того, как будутдостигнуты реальные успехи в урегулировании ситуации в Донбассе и в целом вотношениях двух стран.Ответили в Кремле и на слова о Крыме. Новый лидерНезалежной вновь заявил, что полуостров находится в "оккупации" ипообещал "освободить родину крымских татар".По словам Пескова, Москва неоднократно говорила, что вопросаполуострова не существует. "Это один из регионов России", -подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Говоря о Донбассе, Песковотметил, что конфликт в регионе – это внутриукраинская проблема, которую долженрешить новый президент, опираясь на минские соглашения.Владимир Зеленский еще до вступления в должность вступал впикировку с Владимиром Путиным. Шоумен резко раскритиковал решение главыроссийского государства предоставить паспорта жителям Донецкой и Луганскойреспублик.Неудивительно, что Путин отказался поздравлять Зеленского сДнем Победы. Вместо этого глава российского государства обратился к украинскомународу. Он подчеркнул, что политические разногласия не должны отражаться народственных и братских узах двух стран.Напомним, в понедельник, 20 мая, вступил вдолжность. Во время церемонии он объявил о роспуске парламента. Новый лидерНезалежной попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности иоб уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательныйкодекс.