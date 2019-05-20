В день инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный имиджевый удар от главы российского государства Владимира Путина. В Кремле дали понять: терпеть выходки руководства Незалежной больше не собираются.
В день инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский получил серьезный имиджевый удар от главы российского государства Владимира Путина. В Кремле дали понять: терпеть выходки руководства Незалежной больше не собираются.
Вступивший в должность президента Зеленский получает
поздравления, в том числе из зарубежных стран. Но в Москве к новому главе
государства относятся пока без энтузиазма.
У главы российского государства Владимира Путина публично
объявили, что не намерены отправлять поздравительные телеграммы в Киев. По
словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, российский лидер будет
поздравлять своего новоиспеченного коллегу лишь после того, как будут
достигнуты реальные успехи в урегулировании ситуации в Донбассе и в целом в
отношениях двух стран.
Ответили в Кремле и на слова о Крыме. Новый лидер
Незалежной вновь заявил, что полуостров находится в "оккупации" и
пообещал "освободить родину крымских татар".
По словам Пескова, Москва неоднократно говорила, что вопроса
полуострова не существует. "Это один из регионов России", -
подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Говоря о Донбассе, Песков
отметил, что конфликт в регионе – это внутриукраинская проблема, которую должен
решить новый президент, опираясь на минские соглашения.
Владимир Зеленский еще до вступления в должность вступал в
пикировку с Владимиром Путиным. Шоумен резко раскритиковал решение главы
российского государства предоставить паспорта жителям Донецкой и Луганской
республик.
Неудивительно, что Путин отказался поздравлять Зеленского с
Днем Победы. Вместо этого глава российского государства обратился к украинскому
народу. Он подчеркнул, что политические разногласия не должны отражаться на
родственных и братских узах двух стран.
Напомним, в понедельник, 20 мая, вступил в
должность. Во время церемонии он объявил о роспуске парламента. Новый лидер
Незалежной попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и
об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный
кодекс.