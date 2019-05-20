Президент Белоруссии Александр Лукашенко – очень странный союзник. Крым Батька не признал, более того, в 2014 году фактически закрыл глаза на переправку санкционной продукции в Россию. Кремль устал от махинаций Минска и нанес мощный ответный удар.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – очень странный союзник. Крым Батька не признал, более того, в 2014 году фактически закрыл глаза на переправку санкционной продукции в Россию. Кремль устал от махинаций Минска и нанес мощный ответный удар.Тему "санкционки" Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали неоднократно. И не факт, что упрямому Батьке удалось внушить мысль о недопустимости таких манипуляций.Во всяком случае, попытки незаконно переправить продукцию в Россию через подведомственную Лукашенко территорию продолжаются. Вот только действует Москва уже гораздо жестче.Только за последние дни пришло две громких новости о задержаниях "санкционки" на границе. Так, в Калужской области оперативники обнаружили почти 14 тонн яблок, которые незаконно, без документов ввозились с территории Белоруссии. Злоумышленники пытались обхитрить правоохранителей: контрабандные фрукты сверху были присыпаны картофелем.Еще один случай – попытка перевезти продукцию с Украины, спрятанную в партию белорусского картофеля. Рейс направлялся в Санкт-Петербург. Но до города на Неве нарушители не доехали.Также на днях оперативники перехватили более тонны груш, ввезенных через Белоруссию. Правоохранители обнаружили незаконный товар только в Екатеринбурге и уничтожили на местном полигоне.Как видно, в Белоруссии по-прежнему пытаются заработать на контрабанде сомнительной продукции в Россию. При этом еще в начале апреля у клятвенно заверяли: с незаконной переправой “санкционки” в соседнюю страну покончено.В Минске даже начали рассылать запросы в третьи страны, попросив уточнить данные о количестве экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию. По мнению властей республики, это позволит своевременно выявлять лишние партии и оперативно принимать меры.Однако воз и ныне там: на границе с братской республикой российские правоохранители продолжают вылавливать все новую "санкционку". Неизвестно, обещал ли Путину покончить с контрабандой. Но совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация наносит серьезный урон отечественным сельхозпроизводителям и ставит под удар продовольственную безопасность России.