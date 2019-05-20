На днях состоялась свадьба дочки легендарного исполнителя Александра Серова Мишель. Один из гостей торжества, автор-песенник Игорь Николаев, рассекретил таинственного жениха наследницы артиста.

На днях состоялась свадьба дочки легендарного исполнителя Александра Серова Мишель. Один из гостей торжества, автор-песенник Игорь Николаев, рассекретил таинственного жениха наследницы артиста.Несколько дней назад Мишель Серова оформила отношения с бизнесменом по имени Роман. Пара предпочла расписаться без помпы и журналистов. Не было даже ее отца Александра Серова.Поговаривали, что популярный исполнитель не стал лишний раз привлекать внимание к своей персоне, ведь в последнее время вокруг его имени слишком много скандалов. В Сети также прошел слух, что артист не смог найти общий язык с зятем.Однако эти пересуды оказались слухами. 18 мая Александр Серов, как и множество прочих гостей, веселился на банкете в честь новобрачных. Дочь исполнителя закатила грандиозный праздник в фешенебельном отеле. Мишель купила несколько свадебных платьев: одно для регистрации брака, два других меняла в течение громкого торжества. Гостей угощали самыми изысканными деликатесами. Говорят, свадьба обошлась в пять миллионов рублей, отмечают .Развлекали гостей друзья Александра Серова, в том числе и автор-песенник Игорь Николаев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал несколько фотографий и видео с банкета. Судя по обсуждениям в Сети, общественность интересовала личность жениха Мишель. Дело в том, что по какой-то причине она предпочитала не показывать своего избранника общественности.же внес ясность. Он не только показал новоиспеченного мужа Мишель, но и прокомментировал слухи, возникшие на этйо почве. "Я: – Ты счастлива?! Мишель: -Да!!!) Я: – Это самое главное! Ураа!!) Публикую это видео, дабы успокоить взволнованных подписчиков, которые спрашивают: 1. Почему не видно жениха? Отвечаю: жениха Рому видно, и он стоит аккурат за невестой 2. Где же отец невесты? Отец невесты , как видите, в гуще событий, танцует, общается с гостями и прекрасно себя чувствует! Друзья, просто будьте добрее и от чистого сердца радуйтесь счастью ближнего! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратился к подписчикам Игорь Николаев. Говорят, избранник Мишель Серовой не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Он предприниматель.