Американского артиста Брэдли Купера подозревают в новом романе. Поклонникам супермодели Ирины Шейк и актера удалось снять на видео мужчину, очень похожего на него, в компании загадочной незнакомки.

Американского артиста Брэдли Купера подозреваютв новом романе. Поклонникам супермодели Ирины Шейк и актера удалось снять на видео мужчину, очень похожегона него, в компании загадочной незнакомки.Мужчина держал блондинку за руку и нежноразговаривал с ней. При этомКупер нес сумку своей спутницы и держал ее за руку.Пока точно неизвестно, кто сопровождал экс-возлюбленного ИриныШейк. Фанаты тут же предположили, что Брэдли успел найти новую возлюбленную, иничуть не скучает по бывшей избраннице, передаетДругие же поклонники и вовсе посчитали, что на видео заснят неголливудский артист, а совсем другой мужчина. Сам Брэдли Купер появившиеся слухиникак не комментирует.Напомним,на протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и былиодной из самых красивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитоститак и не поженились. Сейчас дочь знаменитостейпроживает вместе с мамой.Сами звезды не комментировали разрыв, нопоклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой. Как писали "Дни.ру", такжепоговаривают, что и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вестименее публичный образ жизни. Слухи о том, чтов отношениях звезд не все гладко стали появляться еще осенью 2018года.