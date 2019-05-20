Американского артиста Брэдли Купера подозревают
в новом романе. Поклонникам супермодели Ирины Шейк и актера удалось снять на видео мужчину, очень похожего
на него, в компании загадочной незнакомки.
Американского артиста Брэдли Купера подозревают
в новом романе. Поклонникам супермодели Ирины Шейк и актера удалось снять на видео мужчину, очень похожего
на него, в компании загадочной незнакомки.
Мужчина держал блондинку за руку и нежно
разговаривал с ней. При этом
Купер нес сумку своей спутницы и держал ее за руку.
Пока точно неизвестно, кто сопровождал экс-возлюбленного Ирины
Шейк. Фанаты тут же предположили, что Брэдли успел найти новую возлюбленную, и
ничуть не скучает по бывшей избраннице, передает
Другие же поклонники и вовсе посчитали, что на видео заснят не
голливудский артист, а совсем другой мужчина. Сам Брэдли Купер появившиеся слухи
никак не комментирует.
Напомним,
на протяжении долгих четырех лет Брэдли Купер и были
одной из самых красивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости
так и не поженились. Сейчас дочь знаменитостей
проживает вместе с мамой.
Сами звезды не комментировали разрыв, но
поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой. Как писали "Дни.ру", также
поговаривают, что и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести
менее публичный образ жизни. Слухи о том, что
в отношениях звезд не все гладко стали появляться еще осенью 2018
года.