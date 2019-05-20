Российский теннисист, 216-я ракетка мира Алексей Ватутин в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 45 минуты обыграл представителя Австрии Геральда Мельцера со счетом 2:6, 6:1, 7:5.

Российский теннисист, 216-я ракетка мира Алексей Ватутин в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 45 минуты обыграл представителя Австрии Геральда Мельцера со счетом 2:6, 6:1, 7:5.Россиянин допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти, а у Мельцера, занимающего 279-е место в рейтинге ATP, две двойные ошибки и три реализованных брейка из девяти. Оба теннисиста подач навылет не выполнили.Таким образом, Ватутин вышел во второй круг квалификации, где сыграет с представителем Франции Уго Гастоном (516).