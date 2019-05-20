Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии."С территории Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены", — сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.Одновременно с этим были уничтожены и два беспилотных летательных аппарата, которые приближались к базе с северного и северо-восточного направлений.В настоящее время авиабаза продолжает работать в штатном режиме, никаких разрушений и пострадавших нет, подчеркнули в военном ведомстве.Ранее боевики обстреливали Хмеймим 8 мая. Тогда по авиабазе было выпущено 12 реактивных снарядов. Системы ПВО их перехватили.