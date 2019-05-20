Как получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ? Такая возможность в следующем году появится у абитуриентов Российского университета транспорта. Условия два – ребята должна дойти до финала Всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия и их работы должны быть посвящены транспортной отрасли.
Как получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ? Такая возможность в следующем году появится у абитуриентов Российского университета транспорта. Условия два – ребята должна дойти до финала Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" и их работы должны быть посвящены транспортной отрасли.
Со следующего года всем, кто был финалистом номинации
"Транспорт. Пути сообщения моей страны", предоставить 10 баллов дополнительно
при поступлении в Российский университет транспорта", – рассказал ректор вуза
Александр Климов, выступая на площадке Мастерской управления "Сенеж" во время
официальной церемонии закрытия XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования "Моя страна – моя Россия".
На конкурс, посвященный транспорту, было представлено более
150 работ, из них 25 прошли в финал. В списке финалистов номинации
"Транспорт" также оказались молодые энтузиасты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Севастополя, Волгограда, Сургута, Иркутска,
Хабаровска и других российских регионов. Возраст участников – от 14 до 30 лет.
По словам Климова, развитие транспортной отрасли зависит от
молодежи. "Мы и дальше вместе с Министерством транспорта России будем
поддерживать эту номинацию и представлять экспертов", – подчеркнул он.
В проектах номинации "Транспорт. Пути сообщения моей
страны" было отражено множество актуальных тем. Среди них – современные
ресурсоемкие технологии, развитие городского транспорта, инновационная дорожная
инфраструктура, а также вопросы безопасности.
Оценивали работы эксперты из Российского университета
транспорта. Они уделяли особое внимание возможному эффекту от представленных
проектов, в первую очередь в рамках задач, сформулированных президентом в
майских указах и соответствующих нацпроектах. Об этом заявил координатор
номинации "Транспорт. По дорогам моей страны" Михаил Кленов.
Победителями конкурса в транспортной номинации стали
представители Волгоградской области, Москвы, Саратовской области и
Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, особую оценку получил проект
"Сервис интеллектуального анализа "РЖД – Агрегатор", который представил студент
Российского университета транспорта Николай Чередников.