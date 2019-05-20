Как получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ? Такая возможность в следующем году появится у абитуриентов Российского университета транспорта. Условия два – ребята должна дойти до финала Всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия и их работы должны быть посвящены транспортной отрасли.

Как получить дополнительные 10 баллов к ЕГЭ? Такая возможность в следующем году появится у абитуриентов Российского университета транспорта. Условия два – ребята должна дойти до финала Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" и их работы должны быть посвящены транспортной отрасли.Со следующего года всем, кто был финалистом номинации"Транспорт. Пути сообщения моей страны", предоставить 10 баллов дополнительнопри поступлении в Российский университет транспорта", – рассказал ректор вузаАлександр Климов, выступая на площадке Мастерской управления "Сенеж" во времяофициальной церемонии закрытия XVI Всероссийского конкурса молодежных авторскихпроектов и проектов в сфере образования "Моя страна – моя Россия".На конкурс, посвященный транспорту, было представлено более150 работ, из них 25 прошли в финал. В списке финалистов номинации"Транспорт" также оказались молодые энтузиасты из Москвы,Санкт-Петербурга, Воронежа, Севастополя, Волгограда, Сургута, Иркутска,Хабаровска и других российских регионов. Возраст участников – от 14 до 30 лет.По словам Климова, развитие транспортной отрасли зависит отмолодежи. "Мы и дальше вместе с Министерством транспорта России будемподдерживать эту номинацию и представлять экспертов", – подчеркнул он.В проектах номинации "Транспорт. Пути сообщения моейстраны" было отражено множество актуальных тем. Среди них – современныересурсоемкие технологии, развитие городского транспорта, инновационная дорожнаяинфраструктура, а также вопросы безопасности.Оценивали работы эксперты из Российского университетатранспорта. Они уделяли особое внимание возможному эффекту от представленныхпроектов, в первую очередь в рамках задач, сформулированных президентом вмайских указах и соответствующих нацпроектах. Об этом заявил координаторноминации "Транспорт. По дорогам моей страны" Михаил Кленов.Победителями конкурса в транспортной номинации сталипредставители Волгоградской области, Москвы, Саратовской области иХанты-Мансийского автономного округа. Кроме того, особую оценку получил проект"Сервис интеллектуального анализа "РЖД – Агрегатор", который представил студентРоссийского университета транспорта Николай Чередников.