Россияне больше не хотят захламлять балконы и гаражи – популярность набирают кладовки. Предложение помещений для индивидуального хранения выросло за год вдвое, вместе с ним растет и спрос.

В России появляется все больше жилых проектов с кладовками в квартирах, подъездах, подвалах и на подземных паркингах, говорится в исследовании "Авито Недвижимость". Вместе с этим растет популярность аренды складов индивидуального хранения: 80 процентов мест там арендует не бизнес, а физические лица.Средняя цена аренды места на таком складе составляет 8,8 тысячи рублей в месяц, среднесуточная аренда обойдется дороже – в среднем 878 рублей. Кроме помесячной и посуточной аренды владельцы складов практикуют сезонную и годовую оплату.Склады могут быть как в виде боксов, где клиент сам размещает вещи и закрывает помещение на ключ, так и в виде стеллажей на деревянных поддонах (паллетах).Заполняемость складов индивидуального хранения составляет свыше 90 процентов – еще 4 года назад пустовали более 30 процентов площадей. Увеличился и срок хранения: в среднем контракт заключается на 8,5 месяца, подсчитали в Ассоциации компаний индивидуального хранения.Кроме того, застройщики теперь часто предусматривают места для кладовок в жилых комплексах. Они могут располагаться в подвалах новостроек, в подъездах и на территории подземных парковок.Автовладельце все реже мечтают об отдельном гараже, утверждают аналитики. А покупатели квартир в новостройках предпочитают не превращать балконы в склады, а утеплять их и использовать как кабинеты, мастерские и места отдыха.