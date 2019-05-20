Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США, если их будут навязывать силой. По его словам, Иран выступает за диалог, но не потерпит давления и угроз.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США, если их будут навязывать силой. По его словам, Иран выступает за диалог, но не потерпит давления и угроз даже со стороны Вашингтона и его жестких экономических санкций.Как сообщалось, на прошлой неделе США ужесточили ограничительные меры в отношении Тегерана, полностью запретив ряду стран закупки иранской нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обострять отношения с Тегераном, но при этом Пентагон направил в Персидский залив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", напоминает телеканал "Россия 24".