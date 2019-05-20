Матчем в Казани между местным Рубином и махачкалинским Анжи завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу. Зрители, собравшиеся на Казань Арене, забитых мячей так и не увидели. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу. Зрители, собравшиеся на "Казань Арене", забитых мячей так и не увидели. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0."Рубин" с 36 очками остался на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи" набрал 21 очко и переместился на 15-ю строчку, обойдя "Енисей".Махачкалинский клуб по окончании нынешнего сезона покинет РПЛ. Более того, из-за финансовых проблем "Анжи" может прекратить свое существование.