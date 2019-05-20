Опорный хавбе португальского клуба Санта-Клара бразилец Кайо Панталеао продолжит свою футбольную карьеру в Краснодаре, который в этом сезоне впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов. С 23-летним игроком быки заключили 5-летний контракт.

Опорный хавбе португальского клуба "Санта-Клара" бразилец Кайо Панталеао продолжит свою футбольную карьеру в "Краснодаре", который в этом сезоне впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов. С 23-летним игроком "быки" заключили 5-летний контракт.Бразилец присоединится к "Краснодару" в середине лета, когда "быки" начнут подготовку к новому, такому важному для себя сезону, сообщает официальный сайт клуба из столицы Кубани. Впрочем. финансовые детали трансфера бразильца не разглашаются.